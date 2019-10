Anmelden für Volkshochschul-Kurse

An der Städtischen Volkshochschule Hammelburg gibt es noch freie Plätze bei verschiedenen Kursen. Kapazitäten hat noch der Kurs "Praxisworkshop iPhone-iPad" ab Donnerstag, 10. Oktober, geplant für zwei Donnerstage. Der zehnteilige Zumba®Fitness-Kurs ab Donnerstag, 10. Oktober, um 20.15 Uhr ist noch buchbar. Wenige Plätze sind noch bei "Saunieren für Anfänger und Saunakenner" am Samstag, 12. Oktober, verfügbar. "Abwechslung in der Beilagenküche" am Samstag 12. Oktober, "Tanzen Sie Tango Argentino!" ebenfalls am 12. Oktober und die Trimburg-Führung am Sonntag, 13. Oktober, sind noch aufnahmefähig.Anmeldung ist möglich im VHS-Büro Hammelburg, Tel.: 09732/902 434, oder unter www.vhs-kisshab.de sek