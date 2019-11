Anmelden für Seminar Pflanzenschutz

Der Bayerische Bauernverband bietet für den Sachkundenachweis Pflanzenschuz Fortbildungen an. Ein Termin ist am Montag, 18. November, von 18 bis 22 Uhr im Hotel Rhön-Hof in Oberleichtersbach. Anmeldungen werden nur schriftlich entgegengenommen. Die Anmeldeformulare dazu sind in der BBV-Geschäftsstelle in Oberthulba, Tel. 09736/ 81030 oder unter bad.kissingen@bayerischerbauernverband.de erhältlich. sek