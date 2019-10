Hammelburg 26.09.2019

Anmelden für Reisen bei den Reisefreunden

Die Reisefreunde Hammelburg planen ein Reisegästetreffen am 24. November in Burgpreppach. Dazu wird ein Bus zur An- und Abreise eingesetzt. Weiterhin ist eine Silvester-Reise nach Südmähren (Straznice...