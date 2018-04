Anmelden für Realschule

red



Anmeldungen von Grundschülern der 4. Jahrgangsstufe, die im Schuljahr 2018/2019 in die 5. Jahrgangsstufe der Staatlichen Realschule Scheßlitz eintreten wollen, müssen durch einen Erziehungsberechtigten vom 7. bis 11. Mai im Sekretariat der Schule, Burgholzstraße 10, vorgenommen werden (Montag bis Mittwoch 8 bis 17 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr).Dies gilt auch für alle Schüler, die erst noch einen Probeunterricht absolvieren müssen, teilt die Schulverwaltung weiter mit.Voranmeldungen für Kinder aus der 5. Klasse der Mittelschule werden im gleichen Zeitraum unter Vorlage des Zwischenzeugnisses vorgenommen. Die endgültige Feststellung der Eignung erfolgt unter Vorlage des Jahreszeugnisses am 30. bzw. 31. Juli von 8 bis 12 Uhr.Soweit Probeunterricht erforderlich ist, findet dieser für die Kinder der 4. Klasse der Grundschule vom 15. bis 17. Mai an der Staatlichen Realschule Scheßlitz statt.? Anmeldungen von Schülern, die zur Zeit das Gymnasium besuchen und ab dem Schuljahr 2018/2019 an die Staatliche Realschule wechseln möchten, sollten in der Woche vom 23. bis 27. April schriftlich vorliegen. Termine für Beratungsgespräche können bereits jetzt für die Woche vom 23. bis 27. April vereinbart werden.Auf www.real-schesslitz.de findet sich ein Link, unter dem vorab bereits Formulare für die Schulanmeldung, Ganztagesbetreuung und auch für die Fahrkarte ausgefüllt, ausgedruckt, unterschrieben und zur Anmeldung mitgebracht werden können. Dies wird zu einer Verkürzung der Wartezeit an den Anmeldetagen führen.Weitere Auskünfte erteilt die Schulverwaltung unter Telefon 09542/77205-0. Infos finden sich ebenfalls auf der Homepage unter www.real-schesslitz.de