Anmelden für Newsletter

430 Seiten stark ist das Programmheft der Volkshochschule Bamberg Stadt, das jeweils im Winter und Sommer erscheint und über das Frühjahr- und Herbstsemester informiert. Um auch unterm Jahr bestens informiert zu werden über Vorträge, freie Plätze von Kursen oder aktuelle Ausstellungen, kann man sich ab sofort für den Newsletter anmelden. Die Anmeldung geht der Mitteilung zufolge ganz leicht: auf der Internetseite www.vhs-bamberg.de oben in der Mitte die Rubrik "Service" anklicken. In dem sich daraufhin öffnenden Fenster im blauen Bereich rechts ganz unten auf "Newsletter" gehen. Dann Name und E-Mail-Adresse eingeben und zum Schluss auf "E-Mail-Adresse eintragen" anklicken. Zur Verifizierung erhält man daraufhin eine E-Mail, ob man tatsächlich den Newsletter abonnieren möchte. Bestätigen - und fertig. In ihrem ersten Newsletter erinnert die VHS unter anderem an die Ausstellung "Ansichten von Bamberg im Wandel der Zeit". red