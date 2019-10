Anmelden für nächsten Seniorenausflug

Das Seniorenbüro des Amtes für Inklusion der Stadt Bamberg lädt am Mittwoch, 16. Oktober, zu einem etwa 90-minütigen Spaziergang durch den Bamberger Luisenhain ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bootshaus im Hain. Alle, die sich nicht an der Wanderung beteiligen können, treffen sich ab 11 Uhr direkt im Bootshaus. Ende der Veranstaltung ist für alle um 17 Uhr. Die Anmeldung zu dieser Seniorenaktion wird nur am Freitag, 11. Oktober, ab 8 Uhr im Seniorenbüro des Amtes für Inklusion im Rathaus Maxplatz, Maximiliansplatz 3, 3. Stock, Zimmer 313, entgegengenommen. red