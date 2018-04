Anmelden für Fahrt zur Luisenburg

Das Kreiskulturreferat organisiert wieder den Besuch der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. In diesem Jahr führen die Landesbühnen Sachsen mit der Elbland-Philharmonie die Oper von Giuseppe Verdi "La Traviata" auf. Besucht wird die Vorstellung am Sonntag, 26. August, um 15 Uhr. Kulturreferent Werner Eberth hat 51 Karten gebucht, die bis Ende April fest bestellt sein müssen. Die Busfahrt startet um 9.30 Uhr am Betriebshof Ziegler mit Halt an der Tankstelle im Gewerbegebiet Garitz, Elisabethkirche, Bushaltestelle am Rosengarten, Berliner Platz, Jugendzentrum sowie an der Bushaltestelle Reiterswiesen.

Eventuell ist auch der Besuch des Felsenlabyrinths möglich. Die Rückkehr ist gegen 21 Uhr geplant. Die Anmeldung für die Fahrt ist ausschließlich beim Reisebüro Ziegler, Tel.: 0971/2805, möglich. lue