Die Kolpingsfamilie Bad Brückenau veranstaltet am kommenden Freitag, 27. September, eine Schoppen-Fahrt mit dem Bus in die Heckenwirtschaft nach Feuerthal. Zuvor ist eine Andacht in der Kirche in Trimberg. Abfahrt ist um 17 Uhr am Bahnhof. Anmeldungen bis 25. September bei Elli Lummel-Müller, Tel.: 09741/ 930 132. Gäste sind willkommen. sek