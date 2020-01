Anmelden für Digitalbonus

Jedes Unternehmen braucht eine digitale Strategie, egal ob internationaler Marktführer oder regionaler Handwerksbetrieb. Viele Studien zeigen: Je höher der Digitalisierungsgrad, desto größer sind die Chancen auf den Geschäftserfolg. Mit dem Digitalbonus unterstützt der Freistaat Bayern die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Bayern bei der digitalen Transformation. Im Mittelpunkt der Förderung stehen digitale Produkte, Prozesse und Dienstleistungen sowie die IT-Sicherheit. Der "Digitalbonus Standard" ermöglicht Zuschüsse von bis zu 10 000 Euro für die Einführung oder Verbesserung der IT-Sicherheitsstruktur. Bis zu 50 000 Euro Zuschuss gibt es für Maßnahmen mit besonderem Innovationsgehalt (Digitalbonus Plus). Ab Montag, 3. Februar, 10 Uhr, können online Anträge gestellt werden. Die Regierung von Unterfranken berät Interessierte außerdem vorab unter der Tel.: 0931/380 11 27, damit das Online-Antragsverfahren erleichtert wird, heißt es in einer Mitteilung. Weitere Informationen zum Digitalbonus Bayern gibt es auch im Internet unter www.digitalbonus.bay sek