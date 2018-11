Anmelden für die Weihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier des VdK-Ortsverbandes Zahlbach/Stangenroth findet auch in diesem Jahr im Pfarrheim in Burkardroth statt. Beginn ist am Samstag, 8. Dezember, um 14 Uhr. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis spätestens Samstag, 1. Dezember, bei Gebhard Schmitt, Tel.: 09734/493 90 83 an. sek