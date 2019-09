Anmelden für die Tagesfahrt

Die VdK-Ortsverbände Hammelburg und Elfershausen bieten am Donnerstag, 10. Oktober, eine Tagesfahrt nach Weimar an. Dabei wird eine Stadtführung angeboten. Das Abendessen ist in der Gaststätte Düring in Saal a. d. Saale gegen 18 Uhr geplant. Es sind noch einige Plätze frei. Auskunft und Anmeldungen bis 21. September bei Georg Väth, Tel. 09732/ 3269. Abfahrtszeiten: 9 Uhr Westheim/Busparkplatz Schießer, 9.05 Uhr Machtilshausen, 9.10 Uhr Elfershausen/Raiffeisenbank, 9.15 Uhr Berliner Straße/Hochhaus, 9.30 Uhr Bleichrasen/Hammelburg. sek