Anmelden für die Schule

Die Schulanmeldungen für die Grundschule an der Johannes-Petri-Grund- und Mittelschule finden am Mittwoch, 3. April, statt. In der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr können Erziehungsberechtigte ihre Kinder, die am 30. September dieses Jahres sechs Jahre alt werden, im Gebäude der Schule anmelden. Auch die Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule zurückgestellt wurden, fallen unter die Anmeldepflicht. sek