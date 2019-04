Anmelden für die Jubelkommunion

Die Kirchengemeinde Sankt Elisabeth lädt zur Feier der Jubelkommunion 2019 alle ein, die vor 25, 40, 50, 60, 65. usw. Jahren in der Pfarrkirche Küps bzw. in der Filialkirche Sankt Josef, Thonberg, die erste heilige Kommunion empfangen haben. Dieses Ereignis wird am Sonntag, 19. Mai, mit einem Festgottesdienstes um 10 Uhr in der in unserer Pfarrkirche gefeiert. Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro entgegen unter Telefon 09264/7122 oder per E-Mail an: pfarrei.kueps@erzbistum-bamberg.de. Die Öffnungszeiten sind Dienstag von 15 bis 18 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 8 bis 12 Uhr. red