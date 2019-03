Anmelden für Denkmaltag

Die Anmeldephase für das größte deutsche Kulturereignis am zweiten Sonntag im September hat begonnen: Ab sofort können Denkmaleigentümer und Veranstalter, auch in Bamberg, ihre historischen Bauten und Stätten zum Tag des offenen Denkmals am 8. September 2019 anmelden. Das teilt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) als bundesweite Koordinatorin der Aktion Tag des offenen Denkmals mit. Die Anmeldung erfolgt unter www.tag-des-offenen-denkmals.de. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Dazu hat die DSD auf dieser Homepage einen eigenen Service-Bereich eingerichtet. Neben der Anmeldemöglichkeit finden sich hier auch viele weitere Serviceleistungen. Der bundesweite Tag des offenen Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur". Seit 1993 öffnen am zweiten Sonntag im September kaum oder nie zugängliche Kulturdenkmale ihre Türen für ein breites Publikum. Zuletzt besuchten 2018 rund 3,5 Millionen Kulturbegeisterte rund 8000 Denkmale in ganz Deutschland. red