Anmelden für den Silvesterball

Die Tourist-Information Brückenau veranstaltet einen Silvesterball am Dienstag, 31. Dezember, in der Georgi-Kurhalle. Der Ball beginnt um 18 Uhr, auf dem Programm stehen ein Silvesterbuffet, Tanz mit dem Duo "Steffi List & Csaba Beke" sowie das Feuerwerk im Kurpark. Kartenvorverkauf und Reservierung in der Tourist-Information im Alten Rathaus, Tel. 09741/804 72 oder info@bad-brueckenau.de. sek