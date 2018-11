Anmelden für den Seniorenadvent

Der Seniorennachmittag, den der Pfarrgemeinderat für die Seniorinnen und Senioren ab dem 65. Lebensjahr im Stadtteil Winkels organisiert, findet am Samstag, 8. Dezember, um 14.30 Uhr in der Jahn-Halle statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich umgehend bei Rosi Kast, Monika Weber oder bei der Bäckerei in Winkels an. sek