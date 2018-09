Eltmann vor 20 Stunden

Anmelden für den Oma-Opa-Enkel-Ausflug

Der Obst- und Gartenbauverein Eltmann weist darauf hin, dass für den Oma-Opa-Enkel-Ausflug am Sonntag, 23. September, noch einige Plätze frei sind. Die Fahrt führt die Teilnehmer in diesem Jahr in die...