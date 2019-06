Im Kindergarten St. Antonius in Gefäll finden am Dienstag, 4. Juni, und Donnerstag, 6. Juni, Anmeldetage für das Kindergartenjahr 2019/20 statt. Diese Anmeldetage betreffen alle interessierten Familien, deren Kinder ab Oktober 2019 oder ab April 2020 den Kindergarten besuchen möchten. Anmeldezeiten sind am Nachmittag von 13.30 bis 15 Uhr. Terminvereinbarungen sind unter Tel.: 09701/1424 möglich. sek