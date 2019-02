Anmelden für den Kindergarten

In der Woche von Montag, 25. Februar, bis Freitag, 1. März , können alle Eltern, die ihr Kind für das Kindergartenjahr 2019/2020 in der Kindertagesstätte St. Elisabeth Thulba anmelden möchten, telefonisch einen Termin vereinbaren. Die Kindertagesstätte St. Elisabeth Thulba ist für die Dauer der Umbauphase in Oberthulba in der Quellenstraße 14 unter Tel. 09736/1235 erreichbar. sek