Anmelden für den Anmeldetag

Das Kinderhaus "Unterm Regenbogen Thundorf" lädt alle Eltern, die ihr Kind beziehungsweise ihre Kinder im Kindergartenjahr 2020/2021 ins Kinderhaus bringen möchten, zu einem Anmeldetag ein. Im Kinderhaus werden jeden Monat bis einschließlich Mai 2021 neue Kinder eingewöhnt. Am Donnerstag, 20. Februar zwischen 15 und 17 Uhr können sich die Eltern im Kindergarten umschauen und die Erzieherinnen stehen ihnen für Fragen zur Verfügung. Gerne zeigt das Personal auch vorab, wo das Kind schon bald seine Vormittage verbringen wird. Anschließend besteht die Möglichkeit Gespräche mit der Kindergartenleitung zu führen und Formalitäten zu klären. Um eine intensive und für beide Seiten konstruktive Besprechung zu führen, wird gebeten, das Kleinkind zu Hause zu lassen. Die Gespräche, samt Rundgang dauern in der Regel etwa 20 bis 30 Minuten. Um den Nachmittag besser planen zu können, werden die Eltern dringend gebeten, sich bis Donnerstag, 13. Februar, telefonisch unter Tel.: 09724/484, zu melden. Dies betrifft auch Kinder, die erst im nächsten Kindergartenjahr 2021/2022 in das Kinderhaus kommen. mib