Anmelden für das neue Schuljahr

In der Grundschule Wildflecken können Kinder, die bis 30. September das 6. Lebensjahr vollendet haben, am Dienstag, 24. April, für das Schuljahr 2018/19 angemeldet werden. Auch alle schulpflichtigen Kinder, die im Vorjahr zurückgestellt worden sind, müssen angemeldet werden. Die Einschreibung erfolgt von 13.30 bis 15 Uhr im Schulgebäude in der Rhön-Kaserne, Gebäude 81.