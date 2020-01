Anmelden für das Kesselfleischessen

Die Rotkreuzbereitschaft Bad Kissingen veranstaltet ihr Kesselfleischessen am Samstag, 8. Februar, um 18 Uhr im Rotkreuzhaus in der Hartmannstraße 25. Der Erlös der Veranstaltung kommt der ehrenamtlichen Rot-Kreuz-Bereitschaft für den Bereich Katastrophenschutz zu Gute. Anmeldungen sowie die Abholung der Karten sind zu den Geschäftszeiten in der Servicestelle Ehrenamt des BRK-Kreisverbandes, Landwehrstraße 3, oder am Montag um 20 Uhr beim Ausbildungsabend im Rotkreuzhaus, Hartmannstraße 25, möglich. sek