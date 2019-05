Anmelden für das Gymnasium

Die Anmeldungen am Franz-Miltenberger-Gymnasium Bad Brückenau für die kommenden 5. Klassen finden von Montag, 6. Mai, bis einschließlich Freitag, 10. Mai, statt. In der Zeit von Montag bis Donnerstag, jeweils von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr können die Schüler im Sekretariat der Schule angemeldet werden. sek