Anmelden für Ausflug nach Forchheim

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Oberthulba bietet am Samstag, 8. Juni, einen Ausflug nach Forchheim an. Die große Kreisstadt im Regierungsbezirk Oberfranken ist unter anderem durch seine Felsenkeller bekannt. Abfahrt ist um 10 Uhr an der Bushaltestelle "Zum Hellbach". In Forchheim wird eine Führung durch die Forchheimer Festungsanlagen und der Altstadt angeboten. Es besteht auch die Möglichkeit, die Zeit zur freien Verfügung zu nutzen. Gegen 15 Uhr ist die Fahrt "hoch auf die Keller", wobei ein Kellerstollen besichtigt werden kann. Gegen 18 Uhr steht die Rückfahrt auf dem Programm. Anmeldung sind möglich bei Margot Schottdorf, Tel.: 09736/1519 oder Klaus-Peter Kleinhenz, Tel.: 09736/504. sek