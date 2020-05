Anmelden auch online

An der Staatlichen Realschule Bad Brückenau werden in der Zeit von Montag, 18. Mai, bis Freitag, 22. Mai , Anmeldungen für die 5. Klassen der Realschule angenommen. Diese Termine gelten für Schüler der derzeitigen 4. Klasse der Grundschulen sowie der 5. Klasse der Mittelschulen. Auch Schüler, die am Probeunterricht teilnehmen sollen, werden in dieser Zeit an der Realschule angemeldet.

Alle Formulare für die Anmeldung können online von zu Hause aus auf der Homepage der Realschule www.rsbrk.de unter "Anmeldung online" ausgefüllt, ausgedruckt und unterschrieben und dann per Post an die Schule geschickt werden. Das persönliche Erscheinen eines Erziehungsberechtigten ist in diesem Jahr nicht erforderlich. Zusammen mit der Anmeldung soll das Übertrittszeugnis der Grundschule bzw. dem Zwischenzeugnis der Mittelschule, der Geburtsurkunde (Kopie), zwei Passfotos, dem Nachweis Masernschutzimpfung, ggf. dem Nachweis über die Erziehungsberechtigung sowie ggf. der Bescheinigung über eine Teilleistungsstörung fristgerecht bis 22. Mai, 12 Uhr, an die Staatliche Realschule, Römershager Str. 29, 97769 Bad Brückenau, geschickt werden. Fragen beantwortet das Sekretariat unter Tel.: 09741/2574 bzw. verwaltung@rsbrk.de. red