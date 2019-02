Anmelden an der Heiligkreuz-Schule

Die Anmeldefrist für externe Teilnehmer an der Prüfung zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss sowie zur Teilnahme an der Prüfung zum Mittleren Schulabschluss an der Heiligkreuz-Mittelschule Coburg endet am Freitag, 22. Februar. Anmelden können sich Schüler, die im Sprengel der Heiligkreuz-Mittelschule wohnen. Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag von 7 bis 11 Uhr besetzt. red