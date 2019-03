Anmeldefrist für Flohmarkt verlängert

Wie Pfarrgemeinderatsvorsitzender Manfred Pauli von "Sankt Elisabeth" mitteilt, wurde die Frist zur Anmeldung zum 1. Indoor Flohmarkt verlängert. Die Veranstaltung findet am Samstag, 16. März, um 13 Uhr im Pfarrzentrum der katholischen Kirche an der Bamberger Straße in Küps statt. Anmeldungen werden noch in den nächsten Tagen von 18 bis 20 Uhr bei Yvonne Sokol unter Tel. 09264/91120 entgegengenommen. red