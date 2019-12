Anliegerversammlung wegen Straßenausbau

Die Gemeinde Altenkunstadt lädt Eigentümer zu einer Anliegerversammlung der Anwesen von Mainecker Straße, Altem Kapellenweg und Am Hügel in Baiersdorf ein. Grund sind die Planungen zur Straßenausbaumaßnahme Bauabschnitt 1. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr im Hotel "Fränkischer Hof" in Baiersdorf statt. red