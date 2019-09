Anliegen der Bürger

Am Sonntag, 15. September, findet ab 16 Uhr im Siebener Park ein Treffen statt, das von der Parteilosen Wählergruppe (PWG) Bad Brückenau organisiert wird. Die Vorsitzenden Jonathan Kirchner und Jürgen Lang wollen mit dem Vorstandsteam zum einen das Thema Stadtentwicklung näher an die Bürger zu bringen und zum anderen Anregungen und Wünsche zu aktuellen Themen wie Fußgängerzone, Ärztehaus und Leerstand in der Altstadt von ihnen zu sammeln.

Im Anschluss soll versucht werden, die Wünsche und gesammelten Anregungen auch in den Stadtrat zu transportieren. So möchte die "neue PWG" - im Hinblick auf die Kommunalwahl im März 2020 konnte die Gruppierung bereits einige neue "Mitdenker" gewinnen, die sich aktiv in das kommunale Geschehen einbringen wollen - die Kritiken und Anregungen am Sonntag gerne aufnehmen. Für die Kinder gibt es eine kleine Überraschung. blb