Anleitung zum Beckenbodentraining

Das Bewegungskonzept Cantienica ist ein spezielles Beckenbodentraining. In einem Vortrag der Volkshochschule am Samstag, 25. Januar, können die Teilnehmer lernen, ungesunde Haltungen und Bewegungen zu erkennen und nachhaltig zum Positiven zu verändern. Beginn ist um 11 Uhr in der Löwenstraße 16. Anmeldungen sind telefonisch (09561/88250) oder online auf www-vhs-coburg.de möglich. red