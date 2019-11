Anlaufstellen

Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie Landkreis Kronach: Volkshochschule Kreis Kronach, Tel.: 9261/606021.

Meldestelle für antisemitische Vorfälle (RIAS) Bayern: im Internet unter www.report-antisemitism.de/rias-bayern/ (auch anonym).

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern (Nordwest): Tel.: 0911/ 92300454 oder per Mail an mb-nordost@lks-bayern.de.