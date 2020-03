Anlaufstelle für die Koordination von Freiwilligenarbeit in Haßfurt

Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt wird zur Freiwilligenagentur der Landesarbeitsgemeinschaft Bayern. Das teilte das MGH mit.

Freiwillig Engagierte leisten in den Mehrgenerationenhäusern einen unverzichtbaren Beitrag für den Zusammenhalt aller Generationen. Sie sind es, die "Hand in Hand" mit den Hauptamtlichen das Leben in den Häusern gestalten und damit zum Erfolg der Arbeit für das Gemeinwohl beitragen.

Dass dies seit zwölf Jahren erfolgreich im Mehrgenerationenhaus Haßfurt unter der Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes gelingt, liegt unter anderem daran, dass das MGH zentrale, niedrigschwellige und generationsübergreifende Anlaufstelle für bürgerschaftliches und freiwilliges Engagement ist, wie aus einer Mitteilung des MGH hervorgeht. Die Verantwortlichen des Mehrgenerationenhauses binden freiwillig Engagierte aller Generationen aktiv in die Gestaltung ihrer Arbeit ein, nutzen das Erfahrungswissen und ermöglichen sinnstiftendes Engagement. Die vielen freiwillig Engagierten wirken mit in Teilbereichen und Angeboten, entwickeln bedarfsgerecht und professionell begleitet Projekte anhand ihrer Talente und Fähigkeiten und führen auch selbstständig eigene Angebote in der Stadt Haßfurt durch.

Dabei werden sie in ihrem freiwilligen Engagement nicht alleine gelassen, sondern von den Verantwortlichen des Mehrgenerationenhauses professionell begleitet und betreut. Dabei haben die Verantwortlichen die demografische Entwicklung im Blick, die es notwendig macht, neue Strategien im Freiwilligenmanagement zu entwickeln. Sie arbeiten eng mit der Stadt Haßfurt und Netzwerkpartnern wie Organisationen, Initiativen und Vereinen auf Augenhöhe und zur Engagementförderung zusammen. Das Mehrgenerationenhaus in Haßfurt als Anlauf- und Vermittlungsstelle für freiwilliges und bürgerschaftliche Engagement hat 65 Stunden in der Woche geöffnet. Dabei reagieren die Verantwortlichen auf die Herausforderungen und den Wertewandel des bürgerschaftlichen Engagements.

"Die Hilfe und Unterstützung egal zu welchem gemeinwohlorientierten Thema der freiwillig Engagierten und den Mitarbeitern des MGH ist phänomenal. Aus diesem Grunde habe ich die Gründung der Freiwilligenagentur des Mehrgenerationenhauses Haßfurt unterstützt", so der Bürgermeister der Stadt Haßfurt, Günther Werner. Auch mit Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaft Bayern der Freiwilligenagenturen ist das Mehrgenerationenhaus Haßfurt seit Februar nun Freiwilligenagentur und nimmt somit erweiterte Tätigkeiten zur Stärkung des Ehrenamtes und der Engagementförderung wahr. So werden das Informations- und Beratungsangebot im Netzwerk erweitert und die Kontakte in verschiedene gesellschaftliche Bereiche optimiert.

Schon lange geht das MGH neue Wege in der Engagementförderung und hat Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen (Corporate Volunteering genannt) initiiert. Diese Art des Zusammenwachsens zwischen Wirtschaft und Gesellschaft gewinnt immer mehr an Bedeutung. red