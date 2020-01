Anlage ist nicht mehr in Schuss

Der Schießstand der Schützengesellschaft von 1898 Kulmbach-Kauernburg ist in die Jahre gekommen. Die 16 Jahre intensives Training haben ihre Spuren hinterlassen. Auf dem Boden liegen konfettigroße Farb- und Putzsplitter. An der Wand sieht man deutlich, dass längst nicht alle Schützen ins Schwarze getroffen haben.

"Wir müssen dringend kosmetische Änderungen vornehmen", sagte Vorsitzender Harry Bauer bei der Jahreshauptversammlung. Doch mit Kosmetik allein ist es in Wirklichkeit nicht getan. Zwar läuft die Lizenz noch für die nächsten fünf Jahre, doch die neuen Richtlinien für Schießstätten sehen verschärfte Sicherheitsvorkehrungen vor. So ist eine Teppichauflage nicht mehr zeitgemäß.

Einstimmiges Votum

Die Kauernburger Schützen hatten sich schon im Vorfeld der Hauptversammlung mit der Umrüstung auf einen elektronischen Schießstand beschäftigt. Jetzt votierten die Mitglieder einstimmig für die Investition in eine neue Anlage.

Damit ist der Weg frei, die nunmehr 30 Jahre alte Scheibenzuganlage zu ersetzen. "Inzwischen sind zwei Drittel aller Schützenvereine elektronisch ausgestattet", erklärte Bauer. Der Treffer wird dabei auf einem Computer angezeigt.

Investiert werden müssen für die Ertüchtigung aller acht Stände rund 25 000 Euro. Der Bayerische Sportbund bezuschusst eine solche elektronische Anlage mit 25 Prozent. Die Kauernburger favorisieren ein Modell, das in Untersteinach und bei der Kulmbacher Schützengilde bereits in Betrieb ist. Die Investition soll über einen Kredit finanziert werden. "Wir könnten diesen über 16 Jahre abbezahlen", erläuterte Bauer.

Finanzierung über ein Darlehen

Der Umbau könnte gleich nach der positiven Bewilligung des Förderantrags beginnen, müsste aber im Zeitraum von Mai bis September vonstatten gehen. Die Mitglieder erteilten dem Vorstand den Auftrag, die Förderanträge zu stellen und mit den Banken über die Darlehenskonditionen zu verhandeln.

In der Hauptversammlung legten der Vorsitzende und Erster Schützenmeister Rudi Fürbringer dem neuen Gauschützenkönig die Ehrenkette an. Daniel Küfner (29) hatte die Ehrung im Herbst nicht persönlich entgegennehmen können, weil er in Urlaub war.

Die Mannschaft kam mit 1046 Ringen auf Platz zwei im Gau, der Luftpistolenschütze Patric Waldmann nahm in der Herrenklasse II ebenfalls den zweiten Rang ein.

Harry Bauer freute sich über die vielen Teilnehmer am Herbstschießen. Außerdem zeichnete er Werner Göttlicher für 40 Jahre Treue aus.

Rudi Fürbringer erinnerte an herausragende sportliche Leistungen. Bei den Rundenwettkämpfen stehe die erste Mannschaft nach der Vorrunde nicht gut da und müsse sich anstrengen, um den Abstieg noch zu verhindern. Die zweite Mannschaft rangiere auf dem zweiten Platz in der Kreisliga-Ost, die dritte trage die rote Laterne.

Kassier Marcel Hocquel nannte die geplanten Investitionen in eine neue Schießanlage sinnvoll und realisierbar.

Die Schützengesellschaft Kulmbach-Kauernburg plant vom 15. bis 17. und vom 20. bis 22. April wieder ein Hauptschießen. Preisverleihung und Königskrönung sind am 9. Mai geplant.