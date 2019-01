Ankenbrand holt den Titel

Sportschütze Theo Ankenbrand lässt nicht locker. Der Unfindener nahm im Dress der Luftpistolenmannschaft der BSG Schweinfurt am 1. RWS-Cup in Dortmund teil. Der RWS-Cup ist ein internationaler Wettkampf für Luftgewehr- und Luftpistole-Auflage. In der Disziplin Luftpistole-Auflage holte Theo Ankenbrand im Mannschaftswettbewerb zusammen mit Roland Hartmann, der in dieser Disziplin bester Einzelschütze war, und Teammkollege Martin Härter den ersten Platz. sn