Anita Rée im Blickpunkt

Lange Zeit war die Hamburger Malerin Anita Rée vergessen. Als man sie in den 1980er Jahren wiederentdeckte, sahen viele in ihr nur das von den Nationalsozialisten verfolgte Opfer, die benachteiligte Künstlerin, die sich 1933 in der Einsamkeit von Sylt das Leben nahm. Aus dieser Schublade befreite sie eine große Retrospektive in der Hamburger Kunsthalle 2017. Anita Rée war klug, gebildet und eine außerordentlich begabte Zeichnerin und Malerin, die einen eigenen Stil zwischen Tradition und Moderne entwickelte. Die VHS Bamberg Stadt lädt zu einem Vortrag über Anita Rée von Katharina Winterhalter am Donnerstag, 19. April, um 17 Uhr, ins Alte E-Werk ein. red