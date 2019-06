Um über acht Zentner überladen hatte ein 63-Jähriger Passatfahrer seinen Anhänger, den Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels am Dienstagnachmittag 14 Uhr kontrollierten. Der Mann transportierte Schotter in dem Anhänger, beim Wiegen wurde eine Überladung von 440 Kilogramm festgestellt. Der 63-Jährige erhält nun einen Punkt in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro. pol