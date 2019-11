Anhänger verletzt Fußgängerin

Ein Unfall mit einem Anhänger und einer Fußgängerin ereignete sich am Montagnachmittag in der Rugendorfer Mühlleite. Ein 68-jähriger Autofahrer war mit seinem Pkw-Gespann ortseinwärts unterwegs - er hatte den Anhänger kurz vor Fahrtbeginn angekuppelt - , als sich der Hänger auch schon nach kurzer Fahrt vom Auto löste und auf zwei am Straßenrand stehende Frauen zurollte.

Auf Treppe gerettet

Während sich eine Frau noch auf eine Treppe retten konnte, wurde die zweite Frau vom Anhänger erfasst und zu Boden geworfen. Die Frau wurde erheblich verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Kulmbach eingeliefert werden.

Gegen den Autofahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Sachschaden entstand nicht. pol