Anhänger mit Innenleben

Ein Lkw-Fahrer hörte am Mittwoch Klopfgeräusche in dem Anhänger seines Lkw. Er lenkte daraufhin sein Lkw-Anhänger-Gespann auf der BAB A7 in die Rastanlage Rhön-Ost, hielt an und stellte fest, dass jemand im Anhänger von Innen gegen die Plane drückte. Da der Lkw-Fahrer nun Personen in seinem Anhänger vermutete, verständigte er die Polizei . Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen Schlitz in der Plane. Durch Einsatzkräfte der Polizei wurde das Innere des Anhängers überprüft. Aufgrund der aufgefundenen Gegenstände neben der Ladung bestätigte sich die Annahme, dass sich zuvor mehrere Personen im Anhänger aufhielten. So wurden diverse Lebensmittel und andere persönliche Gegenstände festgestellt.In der Tankstelle des Rasthofes konnten kurz darauf drei junge Männer angetroffen werden, die offensichtlich weder etwas bezahlen noch erwerben wollten. Nach ihrer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich hierbei um die Personen handelte, die sich zuvor in dem Anhänger aufhielten.Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Aufgrund der gefundenen Lebensmittel versteckten sich die Personen vermutlich bereits seit mehreren Tagen in dem Anhänger. Dieser kam ursprünglich aus der Türkei. Gegen die drei wurden Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eröffnet.