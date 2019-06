Ein Anhänger löste sich am Freitag, gegen 15.30 Uhr, in der Jägerstraße von von einem fahrenden Auto aus der Sicherung und knallte auf einen geparkten Mitsubishi. Bei der Unfallverursacherin konnte kein Sachschaden festgestellt werden. Beim Geschädigten schätzt die Polizei Bad Kissingen in ihren Bericht den Schaden auf 500 Euro. pol