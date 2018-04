Anhänger macht sich selbstständig

Eine 52-jährige Frau befuhr am Mittwoch gegen 11.30 Uhr mit ihrem Auto mit Anhänger die Hauptstraße in Medbach in Richtung Kreisverkehr. An der Einmündung nach Saltendorf musste sie ihr Gespann verkehrsbedingt abbremsen. Dabei löste sich der mitgeführte Anhänger. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision kam. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Zugvorrichtung und die Anhängervorrichtung noch miteinander verbunden waren. Vermutlich war es aufgrund Materialermüdung an der Anhängerkupplung zu einem Riss gekommen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt mindestens 6000 Euro.