Anhänger kippt auf die Straße

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Ebern und Untermerzbach, in dessen Folge sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die erforderlichen Maßnahmen zu kümmern. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich laut Zeugen um einen BMW X5 mit Coburger Zulassung, der mit einem Anhänger von Ebern in Richtung Untermerzbach unterwegs war. In der ersten Rechtskurve im "Hambach" verlor der unbekannte Fahrzeugführer die Kontrolle über den Hänger, sodass er kippte und mitsamt Inhalt auf die Straße fiel. Die Straße wurde durch tiefe Kratzspuren beschädigt. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon. Die Polizeiinspektion Ebern nimmt sachdienliche Hinweise unter Rufnummer 09531/9240 entgegen, um den Fall aufzuklären. red