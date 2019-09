Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise unter Telefon 09568/9431-0 in folgendem Fall: Gesucht wird das Kennzeichen CO-TW 5555, das an einem doppelachsigen Anhänger befestigt war, den der Eigentümer am Mittwoch, 21. August, um 18 Uhr, unterhalb der Bahngleise Höhe Damm geparkt hatte. Am Montagabend entdeckte er den Diebstahl. pol