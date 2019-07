Ein Fußgänger wurde bei einem außergewöhnlichen Unfall in Haßfurt verletzt. Am Montag gegen 8.15 Uhr befuhr ein Rettungswagen, auf dessen Anhänger ein Schlauchboot geladen war, die Indus-triestraße. Als der Fahrer in die Zeiler Straße nach rechts abbog, löste sich der Anhänger und rollte auf den Gehweg. Ein Fußgänger wurde dort von hinten vom Anhänger erfasst und stürzte. Der Passant zog sich dabei leichte Verletzungen zu.