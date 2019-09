In der Zeit vom 3. bis 11. September wurde im Stadtteil Hausen aus einem Schuppen in der Straße Am Steinhof ein dort abgestellter Anhänger der Marke Karosseriewerke-KWE im Wert von 200 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb bzw. zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/ 714 90 in Verbindung zu setzen. pol