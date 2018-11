Angst vor den Robotern?

Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist in unserem täglichen Leben angekommen: Computer, Handy, automatische Steuerungsprozesse bei Maschinen, Rasenroboter und Fertigungsroboter. KI löst unterschiedliche Emotionen aus: Freude und Staunen über die Möglichkeiten der Technisierung stehen Befürchtungen gegenüber. Die Philosophin Ellen Wilmes wird bei ihrem philosophischen Werkstattgespräch am Mittwoch, 28. November, ab 17 Uhr in der Designwerkstatt die aktuellen Fragestellungen zum Thema "KI" aufgreifen und gemeinsam mit dem Publikum aus verschiedenen Perspektiven betrachten. red