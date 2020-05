"Angst spielt bei mir keine Rolle"

Noch nicht lange ist der Leiter der Polizei in Haßfurt, Daniel Seeburg, im Amt. Da hat er mit seinen Kollegen mit der Coronakrise eine besondere Herausforderung zu bewältigen. Wie geht es Ihnen persönlich mit der Coronakrise? Daniel Seeburg: Ehrlicherweise versuche ich im Umgang mit der Thematik so viel gesunde Gelassenheit wie nur möglich walten zu lassen und mein Handeln von Fakten beziehungsweise rationalen Gedanken und Informationen leiten zu lassen. Dies gelingt mal mehr oder weniger. Angst spielt in diesem Zusammenhang bei mir keine Rolle. Nicht, weil ich die Pandemie unterschätze, sondern vielmehr, weil wir bei uns und damit meine ich den Landkreis Haßberge, keinen Hotspot haben und damit die Bilder aus Italien oder den USA glücklicherweise nicht zutreffen. Natürlich sorge ich mich wie jeder Familienmensch um meine Angehörigen. Hier gar nicht so sehr um meine Kinder, da diese sich sehr gut an die neuen Regeln halten und unter dem direkten Einfluss von meiner Frau und mir stehen. Vielmehr sorge ich mich um meine Großeltern, die teilweise der Pflege bedürfen und weit weg von uns wohnen, so dass wir sie nur bedingt unterstützen können. Dies belastet alle Beteiligten. Wie beeinflusst die aktuelle Krise Ihre Arbeit? Ich muss in einem großen Maß auf den direkten persönlichen Austausch verzichten. Dass vieles über Telefonschaltkonferenzen und nicht über den unmittelbaren Kontakt erfolgen kann, stört mich.

Ein direkter Austausch, Emotionen, das Gefühl, seinen Gesprächspartner anhand von dessen Ausstrahlung und Körpersprache einschätzen zu können, gehen verloren und damit Faktoren für eine optimale Lösungsfindung. Dieser Prozess der Umgewöhnung ist schwierig und erfordert viel Disziplin, sich auf das Notwendige zu konzentrieren. Zum Glück tragen unsere Mitarbeiter unsere Linie mit und zeigen ein hohes Maß an Engagement in allen Bereichen. Dafür bin ich richtig dankbar. Wer oder was gibt Ihnen in dieser Zeit Kraft? Ich glaube fest daran, dass wir nicht den Mut verlieren dürfen und es dazu auch keinen Grund gibt. Damit möchte ich die Situation nicht kleinreden oder verharmlosen, aber wir mit unseren Möglichkeiten haben sehr gute Voraussetzungen, damit eine Situation wie in Bergamo oder New York bei uns nicht eintritt.

Dass es auch bei uns weiter schwierig bleiben wird und möglicherweise die großen Probleme erst noch kommen, ist sicherlich der Fall und wird von jedem einzelnen von uns noch ganz viel Kraft beanspruchen.

Aber wenn man sich bewusst ist, dass es bei allem jetzt nicht um den Einzelnen, sondern um uns alle geht und dieser Gedanke auch im Vordergrund des Handelns steht, dann stehen unsere Chancen sehr gut, dass wir die Herausforderung meistern werden. Nachdem es für mich aktuell sehr viel zu tun gibt, bin ich eher getrieben, und es bleibt kaum Zeit, sich zu viele Gedanken zu machen. Unabhängig von meiner Familie, die immer für mich den zentralen Ruhepol darstellt, gibt mir aktuell sehr viel Kraft und Zuversicht, dass meine Mitarbeiter mir das Gefühl geben, dass sie meine Entscheidungen mittragen, wir gemeinsam an einem Strang ziehen und wir so zusammen durch diese Zeit kommen. Wie stellen Sie sich die Zeit nach Corona vor - in einem Jahr? Was in einem Jahr ist, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil das vermutlich noch niemand tatsächlich sagen kann. Meine Hoffnung wäre, dass wir in einem Jahr in der Lage sind, auf diese Zeit zurückzuschauen, und nicht mehr mittendrin sind.

Ich hoffe, dass wir dann wieder ein Stück Normalität erleben und ich beispielsweise ganz normal im Biergarten mit Freunden sitzen kann und die aktuell eingeschränkten Freiheiten wieder allesamt bestehen.

Auch hoffe ich, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, sich zu einem großen Teil in einem Jahr als die richtigen erwiesen haben.

Das Interview führte unser Redaktionsmitglied Katja Müller.