Angreifer zückt ein Messer

Am Montagmittag gegen 12.50 Uhr kam es im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem körperlichen Übergriff, bei dem sich ein 21-jähriger Kronacher leichte Rückenverletzungen zuzog. Der Geschädigte war aus nicht bekannten Gründen mit dem Freund seiner Mutter in deren Wohnung verbal in Streit geraten. Als der junge Mann im Anschluss das Haus verließ, um zu seinem Pkw zu gehen, lief ihm der 39-jährige Beschuldigte hinterher und sprang dem Geschädigten von hinten mit dem Knie in den Rücken.

Zeugen gesucht

Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Als dieser sich zwischen die beiden Beteiligten stellen und die Auseinandersetzung schlichten wollte, soll der "Angreifer" plötzlich ein Klappmesser gezückt und dieses in bedrohlicher Haltung in der Hand gehalten haben. Die Polizei Kronach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen sich unter Tel. 09261/5030 zu melden. pol