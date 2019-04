Angreifer will vor der Polizei flüchten

Per Notruf verständigte am Montagabend gegen 22.45 Uhr ein 26-Jähriger die Polizei, weil er in der Steinwegstraße in Höchstadt von einem Mann angegriffen worden sei und dieser sein Handy, das bei der Auseinandersetzung zu Boden fiel, mitgenommen habe und geflüchtet sei. Im Rahmen der Sofortfahndung konnte eine Polizeistreife im Bereich der Großen Bauerngasse den Verdächtigen antreffen, der jedoch plötzlich über mehrere Gärten flüchtete und erst in der Goethestraße festgenommen werden konnte. Dabei beleidigte er die Beamten. Das entwendete Handy konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen der anfänglichen Auseinandersetzung, sich unter der Telefonnummer 09193/6394-0 zu melden.