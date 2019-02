Angetrunkener vergisst Getränk auf dem Herd

Ein alkoholisierter 44-Jähriger hat in der Nacht zum Montag in einer Wohnung in der Werner-von-Siemens-Straße in Erlangen ein Heißgetränk auf der Herdplatte vergessen und ist eingeschlafen. Der Rauchmelder schlug an, die Feuerwehr wurde gerufen und musste lediglich die Wohnung lüften. pol