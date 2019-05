Angetrunkener Mann fährt gegen Mauer

Ein 39-jähriger Autofahrer befuhr am Montag gegen 16.40 Uhr die Staatsstraße von Weisendorf in Richtung Hammerbach. Beim Rechtsabbiegen geriet das Auto seinen Angaben zufolge ins Rutschen. Zunächst stieß das Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen, rutschte dann in den Straßengraben und prallte anschließend gegen eine Gartenmauer. Am Auto entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher wurde eingeleitet. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.